Counter-Strike 2 è disponibile! La nuova era dell'FPS comincia su Steam

Non capita molto spesso di annunciare il lancio di un nuovo Counter-Strike, ma per fortuna oggi è un giorno speciale: senza troppe fanfare, pochi minuti fa Valve ha ufficialmente messo a disposizione Counter-Strike 2 su Steam!

Eravamo in attesa di Counter-Strike 2 fin dall'annuncio dello scorso marzo, quando Valve ha indicato l'estate di quest'anno come finestra di lancio. Abbiamo dovuto attendere un po' più del previsto, ma per fortuna alla fine il nuovo capitolo dello sparatutto competitivo è riuscito a trovare la via della pubblicazione.

Counter-Strike 2 è ora disponibile al download sotto forma di aggiornamento gratuito di Counter-Strike: Global Offensive. Ciò significa che coloro che hanno già installato CS:GO non devono far altro che eseguire l'update, mentre tutti gli altri possono recarsi sulla pagina Steam del gioco per aggiungerlo alla raccolta senza spendere neppure un centesimo, essendo free-to-play.

Valve presenta Counter-Strike 2 come "il balzo tecnico in avanti più significativo della storia di Counter-Strike". Basato sul motore grafico Source 2, questo nuovo capitolo si presenta con un rendering realistico basato sulla fisica, funzionalità di rete all'avanguardia e il pieno supporto a Steam Workshop. Oltre al classico gameplay incentrato sugli obiettivi che ha fatto la fortuna della saga, Counter-Strike 2 offre mappe rinnovate e migliorate, le nuove granate fumogene dinamiche, un gameplay non influenzato dal tick-rate, effetti audio e visivi riprogettati e la nuova modalità Premier. Presenti all'appello anche le classifiche globali e regionali, inoltre i videogiocatori veterani saranno felici di sapere Counter-Strike 2 ha ereditato automaticamente tutti gli oggetti di Counter-Strike: Global Offensive.