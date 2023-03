Counter-Strike 2 'esiste e sarà molto diverso da CS:GO', per il pro player Pasha

S'intensificano i rumor sulla beta di Counter-Strike 2. Nel corso di un'intervista concessa da Jaroslaw 'Pasha' Jarzabkowski a margine di un evento MMA, il giocatore professionista di CS:GO ha messo in guardia i fan della serie: Counter-Strike 2 esiste davvero e sarà molto diverso dall'FPS originario.

Il lottatore MMA e pro player di Counter-Strike ha colto l'occasione per dirsi certo del fatto che "Counter-Strike 2 sarà un nuovo videogioco, con un comparto grafico tutto suo e con meccaniche di gameplay che permetteranno ai giocatori di sparare correndo sui muri. Penso anche che sarà possibile sdraiarsi, come in Call of Duty o PUBG".

Pasha sostiene quindi che le indiscrezioni su Counter-Strike 2 siano veritiere e, nel ribadirlo, spiega che "sarà un CS molto strano, perché Counter-Strike è un videogioco che si basa quasi esclusivamente sull'abilità nel gunplay. Ma sai come funzionano certe cose, magari con un aggiornamento aggiungeranno l'opzione per far sdraiare il personaggio e con l'update successivo decideranno di rimuovere quell'opzione per via delle critiche dei fan. Ma sarà bello vedere cosa accadrà con Counter-Strike 2, sarà un'opportunità per veder approdare nella serie una nuova generazione di giocatori e di pro player che si guadagneranno da vivere con gli eSport".

Nel concludere il suo intervento, Pasha specifica di non aver partecipato ad alcun genere di test a porte chiuse ma di aver comunque ottenuto dalle sue 'fonti anonime' delle informazioni sullo sviluppo di Counter-Strike 2.