Counter-Strike 2: il fenomeno FPS di Steam si espande con le Mappe Personalizzate

I creatori di contenuti che animano la scena del Workshop di Steam saranno felici di apprendere che a partire da oggi, venerdì 3 novembre, Counter-Strike 2 consente agli appassionati di realizzare delle Mappe Personalizzate.

Il percorso di sviluppo intrapreso da Valve per il rilancio di Counter-Striker, quindi, prosegue in direzione della community e dei tanti creatori di mappe customizzate che desiderano ampliare la rosa di ambientazioni 'standard' di CS2 per dare vita a battaglie multiplayer ancora più imprevedibili e divertenti.

I creatori di mappe possono quindi servirsi di Steam Workshop per caricare i propri scenari personalizzati e ospitare partite online appoggiandosi ai server della community. Ai giocatori di Counter-Strike 2 viene inoltre concessa l'opportunità di provare offline alcune mappe dei content creator: per accedere a questa funzione, basta iscriversi al Workshop e cliccare sul menu 'Gioca' che campeggia sulle pagine che ospitano le schede delle ambientazioni customizzate.

Ad accompagnare l'ingresso di Counter-Strike 2 nel multiverso creativo del Workshop di Steam troviamo una patch che introduce diverse migliorie, ottimizzazioni e correzioni al codice dello sparatutto di Valve. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di CS, con tutte le informazioni sulle novità dello Steam Workshop e dell'aggiornamento in rollout dal 3 novembre su PC.