Counter-Strike 2 è il gioco Valve con le peggiori recensioni su Steam

Sono trascorsi solo pochi giorni dall'arrivo di Counter-Strike 2 su Steam e, malgrado fosse attesissimo dai videogiocatori di tutto il mondo, l'accoglienza non è stata delle migliori.

Pur avendo raggiunto picchi considerevoli di utenti contemporaneamente connessi ai server, il titolo Valve non sta avendo il successo sperato per quello che riguarda le valutazioni su Steam. Mentre vi scriviamo, infatti, Counter-Strike 2 è il prodotto degli autori di Half Life con il più alto numero di recensioni negative. Tra i motivi che stanno spingendo gli utenti a criticare lo sparatutto gratis vi sono i problemi con i server, la presenza di cheater e la rimozione di alcuni contenuti che invece erano presenti in Global Offensive. Probabilmente anche il recente annuncio del mancato supporto a MacOS non è andato giù ai fan, che dovranno accontentarsi di una versione legacy di CS:GO.

Lo stesso Shroud, un noto giocatore professionista e streamer, ha parlato dello stato del gioco durante una delle sue dirette Twitch, dichiarando che secondo lui il futuro della serie è tutt'altro che roseo. In ogni caso è bene precisare che le recensioni di CS2 includono anche quelle di Global Offensive, dal momento che il titolo è stato pubblicato sotto forma di aggiornamento del vecchio FPS. La maggior parte delle valutazioni negative, però, è arrivata solo dopo l'uscita del nuovo capitolo.

