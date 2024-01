Counter Strike 2 ha incassato quasi un miliardo solo con le casse nel 2023

D'accordo, Counter-Strike 2 è il gioco Valve con le peggiori recensioni su Steam ma questo non ha impedito al gioco di generare un sacco di soldi grazie alle casse, che hanno generato quasi un miliardo di dollari di entrate nel solo 2023.

Nato come Counter Strike Global Offensive nel 2012 e poi evoluto in Counter Strike 2 lo scorso anno, lo shooter multiplayer di Valve è distribuito come free to play e viene finanziato tramite le casse in-game. Queste hanno portato a quanto pare un gran fiume di denaro, in totale negli ultimi dodici mesi sono state acquistate e aperte oltre 400 milioni di casse che hanno generato entrate per 980 milioni di dollari. Niente male!

Oltretutto nel corso del 2023 il prezzo medio delle casse è aumentato ma sembra che questo non abbia avuto ripercussioni sulle vendite e ci sono singole casse che avrebbero garantito entrate per oltre 100 milioni di dollari.

Il mercato dei collezionabili di CS2 è davvero attivissimo: lo scorso anno una coppia di skin di Counter Strike 2 è stata venduta a 500.000 dollari e lo streamer xQc ha trovato 30.000 dollari di skin, due esempi che testimoniano ancora una volta l'enorme giro d'affari legato a questo tipo di prodotti digitali.