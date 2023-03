Counter-Strike 2 su IOS e Android: alcuni datamine ne darebbero per certa l'esistenza

C'è una grande attesa circa il futuro di Counter-Strike, complice l'annuncio di Valce che ha svelato il nuovo FPS competitivo Counter-Strike 2. Finora le informazioni sul venturo titolo sono molto limitate, nonostante si sappia già dell'aggiornamento gratuito di CS:GO che segnerà l'arrivo del prossimo FPS.

Intanto, però, le voci di corridoio tutt'altro che ufficiali continuano a susseguirsi anche in casa Valve e dintorni, soprattutto a seguito dell'ultimo post su Twitter ideato dall'account Acquarius, che recita quanto segue: "Poiché Source 2 supporta IOS e Android, Counter-Strike 2 Mobile potrebbe essere effettivamente reale".

Nulla di ufficializzato dalla compagnia, almeno per adesso. Eppure, la presenza di alcuni riferimenti alle sopracitate versioni all'interno del codice sorgente del gioco potrebbe rendere il rumor potenzialmente veritiero. Sarà quindi obbligatorio attendere che la stessa Valve si esprima in merito, aspettando che il momento antecedente al lancio in pompa magna di Counter-Strike 2 sia foriero di informazioni in merito.

Però, i fan di CS:GO possono già da adesso mettere le mani sul gioco in anteprima grazie al test limitato di Counter-Strike 2, desiderando che sopraggiunga presto l'estate ed il tanto atteso update di Counter Strike. Le novità che approderanno al seguito dell'aggiornamento saranno numerose, come nel caso dell'introduzione delle granate fumogene "nextgen" come oggetti volumetrici dinamici che interagiscono con l'ambiente. Si parla, inoltre, di una nuova architettura dei "sub-tick", che potrebbe cambiare in via definitiva il modo di concepire il gameplay del titolo di Valve.