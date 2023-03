Counter-Strike 2: passano decine di ore in CSGO per la Beta, ma il trucco non funziona

Il recente annuncio di Counter-Strike 2 ha mandato in visibilio i fan dell'FPS tattico multiplayer, che non vedono l'ora di cimentarsi con le nuove sfide pensate da Valve, magari proprio attraverso il Limited Test già avviato. Ma per molti utenti è arrivata una doccia fredda.

Anzitutto, è la stessa Valve a decidere a chi mandare le key per prendere parte ai test di Counter-Strike 2: tra i vari elementi presi in considerazione dalla compagnia c'è anche il tot di ore speso recentemente dagli utenti all'interno dei suoi server ufficiali. Proprio per questo motivo parecchi giocatori si sono fiondati in massa su Counter-Strike Global Offensive per aumentare il tempo passato all'interno del gioco, anche semplicemente accedendo ai server senza fare nient'altro per svariate ore.

Questa "tattica", tuttavia, non è servita a nulla: attraverso un post su Twitter, Valve ha infatti spiegato che "oziare all'interno dei server in CS:GO non aumenta le vostre chance di essere presi in considerazione per i Limited Test di Counter-Strike 2. Il tempo di gioco preso in considerazione è solamente quello precedente l'inizio dei Limited Test". Insomma, aver perso decine di ore all'interno del celebre FPS tattico è stato inutile, sebbene comunque le reazioni della community sono rimaste piuttosto sobrie e non ì mancato chi ha fatto ironia sulla vicenda.

Test chiusi o meno, Counter-Strike 2 è atteso per l'estate 2023 come update gratuito di CS:GO, dunque si tratta di aspettare ancora qualche mese prima di potersi cimentare con il nuovo gioco della serie. Intanto secondo alcuni dataminer Counter-Strike 2 sarebbe in arrivo anche su sistemi mobile, sebbene per ora non ci siano conferme ufficiali in tal senso.