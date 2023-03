Counter-Strike 2 è realtà! Valve svela il nuovo FPS competitivo, ecco i primi video

I sempre più insistenti rumor sull'annuncio imminente di Counter-Strike 2 trovano finalmente conferma con l'annuncio ufficiale del nuovo capitolo dello sparatutto multiplayer competitivo di Valve.

Con l'ausilio di diversi filmati esplicativi che ci aiutano a scoprire le innovazioni grafiche, ludiche e tecnologiche apportate da Valve, l'azienda fondata e diretta da Gabe Newell spiega che "Counter-Strike 2 è il balzo tecnico in avanti più significativo della storia di Counter-Strike, assicurando nuove funzionalità e aggiornamenti per gli anni a venire".

Il lancio di CS2 avverrà in estate attraverso un aggiornamento gratuito di CS:GO. Rispetto all'attuale versione di Counter-Strike Global Offensive, CS2 vanterà tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni che si rifletteranno in un gameplay che, a detta di Valve, sarà ancora più divertente e immersivo.

Nell'elenco delle innovazioni più importanti di Counter-Strike 2, i ragazzi di Valve citano l'introduzione delle granate fumogene 'nextgen' come oggetti volumetrici dinamici che interagiscono con l'ambiente e reagiscono alle luci, agli spari e alle esplosioni. In CS2, inoltre, il tick rate non influenzerà più i movimenti, gli spari o il lancio delle granate: la nuova architettura dei 'sub-tick' introdotta da Valve consentirà ai server di "conoscere il momento esatto in cui l'azione ha inizio, quando un colpo viene sparato e in quale momento viene lanciata una granata".

Altra grande innovazione di Counter-Strike 2 sarà quella rappresentata dalle mappe completamente rinnovate con il motore grafico Source 2: ogni ambientazione è stata totalmente riprogettata per sfruttare tutti gli strumenti e le funzionalità evolute di rendering del nuovo engine.