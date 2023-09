Counter-Strike 2: Valve ha appena annunciato la data di lancio dell'FPS?

Dopo essere stato inizialmente promesso come aggiornamento gratuito quest'estate, il lancio ufficiale di Counter-Strike 2, il seguito dell'iconico sparatutto in prima persona, non è ancora avvenuto. Tuttavia, le cose potrebbero presto cambiare.

A suggerirlo è direttamente l'account X/Twitter ufficiale del gioco, che ha pubblicato una semplice domanda: "Cosa farete mercoledì prossimo?". Un messaggio criptico a cui non ha fatto seguito nessun altro intervento da parte di Valve, ma la data indicata lascia pensare che Counter-Strike 2 possa essere pubblicato proprio il 27 settembre.

Counter-Strike 2 è stato annunciato a marzo come aggiornamento gratuito di Counter-Strike: Global Offensive, con tutti gli oggetti guadagnati in CS:GO trasferiti nel nuovo sparatutto online. Agli attuali giocatori di CS:GO è stato offerto un test limitato, con inviti estesi agli utenti in base a parametri come il tempo di gioco e lo stato dell'account Steam.

L'annuncio è stato corredato con tre video separati che descrivevano in dettaglio i principali aggiornamenti del gioco, ovvero: Leveling Up The World, incentrato sugli aggiornamenti delle mappe; Moving Beyond Tick Rate, che descriveva in dettaglio le nuove meccaniche; Responsive Smokes, che ha mostrato le nuove granate fumogene "volumetriche dinamiche". L'ultimo aggiornamento per il test di Counter-Strike 2 è stato pubblicato sul sito ufficiale il 31 agosto, con un post che ha rivelato che una nuova mappa, Inferno, sarebbe arrivata con il prossimo aggiornamento, insieme al nuovo sistema di classificazione CS Rating.

In attesa di scoprire se questa sarà davvero la data di lancio dell'FPS, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Counter-Strike 2.