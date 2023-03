Counter-Strike 2 è sempre più vicino? Arriva un nuovo logo sui social

Ormai da giorni si parla senza sosta di Counter-Strike 2, il nuovo capitolo della storica serie Valve che, sebbene non sia mai stato annunciato ufficialmente, è al centro di leak e rumor. L'ultimo indizio, però, potrebbero averlo fornito direttamente gli sviluppatori.

Il profilo Twitter ufficiale di Counter Strike si è di recente aggiornato con una nuova immagine che ritrae il logo della serie: si tratta dello stesso identico logo ma con uno sfondo di colore diverso e una risoluzione più elevata. Dal momento che non ci sono particolari motivi per cui Valve avrebbe dovuto effettuare una modifica del genere proprio adesso, molti sono convinti che si tratti di un chiaro indizio che qualcosa si stia muovendo. Dopotutto è già capitato in passato che le aziende aggiornassero i propri profili social a ridosso di un importante annuncio e non possiamo escludere che questo repentino cambio di banner possa essere seguito nei prossimi giorni dal tanto atteso annuncio ufficiale di Counter-Strike 2.

In attesa di scoprire se il gioco sia reale e sia in arrivo in tempi brevi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulle costosissime skin di Counter-Strike Global Offensive che sono state vendute di recente.