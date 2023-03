Counter-Strike: l'FPS a confronto su Source, Source 2 e Unreal Engine 5

Con l'appena annuncito Counter-Strike 2, possiamo dare uno sguardo ad un video confronto che mette fianco a fianco diverse varianti dello sparatutto Valve, che continua ad essere tra i franchise più popolari in assoluto su Steam.

Tra versioni ufficiali dello shooter in prima persona e realizzazioni fanmade, il filmato che vi abbiamo proposto in cima alla notizia ci consente di osservare nel dettaglio le differenze che intercorrono tra Counter-Strike Global Offensive in Source Engine, Counter-Strike 2, sviluppato e rinnovato tramite Source Engine 2, e una versione fanmade del gioco resa possibile dai tool messi a disposizione dell'Unreal Engine 5 di Epic Games. In quest'ultimo caso parliamo di un remake amatoriale uscito nel 2021 e che potete scaricare da questo indirizzo. Inutile dire che questo fan project non è un gioco completo, sebbene utilizzi alcune delle peculiarità grafiche dell'Unreal Engine 5.

Il remake fanmade di CS: GO in Unreal Engine 5 è sicuramente caratterizzato da un un aspetto generale più cinematografico, probabilmente grazie all'impiego di tecnologie come il Lumen. D'altra parte, Counter-Strike 2 di Valve può essere interpretato come una fusione tra le versioni Source e UE5.

Se interessati a provare il nuovo sparatutto Valve, potete scoprire sulle nostre pagine come partecipare al Test limitato di Counter-Strike 2 e provare il gioco in anteprima.