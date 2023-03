Counter-Strike Global Offensive 2: un leak di NVIDIA svela il nuovo sparatutto Valve?

Il gigantesco leak di GeForce Now dello scorso anno ha già anticipato i nomi di numerosissimi titoli in arrivo sul mercato, ed ora un nuovo update dei driver NVIDIA potrebbe aver fatto luce su un possibile seguito di Counter-Strike: Global Offensive, sparatutto che ad oggi continua a far registrare numeri da capogiro su Steam.

I dataminer hanno scoperto un nuovo profilo di gioco aggiunto tramite l'ultimo aggiornamento dei driver Nvidia con il nome di "Counter-Strike 2". Il profilo contiene due file eseguibili denominati "cs2" e "csgos2". L'avvistamento potrebbe lasciar credere che il potenziale sequel di Counter-Strike potrebbe aver raggiunto una fase critica nel processo di sviluppo, di cui una società di terze parti come Nvidia potrebbe essere venuta a conoscenza. Di. Il file eseguibile di "csgos2" sembra suggerire chiaramente un sequel diretto di Counter-Strike Global Offensive, anche se la "s" dell'eseguibile lascia spazio a delle perplessità.

Al momento non ci sono commenti ufficiali né da parte di NVIDIA né di Valve, e non possiamo fare altro che attendere eventuali interventi da parte della compagnia che mettano in chiaro la situazione. Ciò che sappiamo per certo è che lo sparatutto, nato come mod di Half-Life 2, continua a piazzarsi in cima alla classifica dei titoli più frequentati su Steam, ed ha registrato un nuovo record di giocatori in contemporanea nel 2023 a 10 anni dal lancio.