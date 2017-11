Counter Strike: Global Offensive, i CLG pronti ad abbandonare la scena competitiva

Secondo quanto riportato dal giornalista americano DeKay i, a seguito di un periodo piuttosto lungo di prestazioni negative da parte del proprio roster die di problemi economici all'interno di questa divisione, sarebbero in procinto diil titolo di Valve.

La decisione di abbandonare la scena di CS:GO dovrebbe avere effetto immediato e non sono previsti nuovi roster nel prossimo futuro.

All'inizio di questa settimana l'in-game leader Pujan "FNS" Mehta aveva deciso di abbandonare la squadra a seguito di disaccordi con altri membri dell'organizzazione. A questo punto sembra probabile che anche Ricky "Rickeh" Mulholland non tornerà a giocare insieme agli ex compagni.

Per quanto riguarda gli altri giocatori del team, invece, rimarranno con l'organizzazione in attesa che i loro contratti scadano o fino a che un'altra squadra non decida di ingaggiarli. Secondo fonti vicine alla squadra i 3 giocatori rimanenti sperano di avere l'opportunità di trasferirsi insieme in un'altra organizzazione.

Il roster aveva recentemente mancato la qualificazione alle finali della sesta stagione della ESL Pro League e non era riuscita a vincere il Minor americano perdendo di conseguenza la possibilità di competere all'offline qualifier dell'Eleague Major di Boston. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo i CLG hanno perso diversi giocatori di spessore come Tarik "Tarik" Celik e Josh "Jdm64" Marzano che sono passati ad altri team e hanno faticato a riassestarsi a seguito di questi abbandoni.