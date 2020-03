Counter-Strike Global Offensive: ecco i contenuti a tema Half-Life Alyx

Con l'arrivo nel pomeriggio di oggi di Half-Life: Alyx, Valve ha pubblicato anche nuovi contenuti extra per Counter-Strike: Global Offensive che possono essere sbloccati da tutti i giocatori.

Acquistando una delle loot box presenti nel gioco si ha infatti la possibilità di ottenere tantissimi oggetti aggiuntivi a tema per la personalizzazione di armi e personaggi nel celebre sparatutto tattico in prima persona. Parliamo nello specifico di una collezione di toppe da applicare sulle uniformi dei soldati, adesivi da aggiungere alle armi da fuoco ed emblemi per modificare l'aspetto del proprio profilo online. Esiste anche un kit musicale ed una spilla esclusiva dedicata ai soli acquirenti del visore Valve Index, venduto in bundle con Half-Life: Alyx. Insomma, a prescindere dalla tipologia di oggetti che vorreste aggiungere alla vostra collezione, dovrete sborsare più di qualche euro per accaparrarvene qualcuno.

Vi ricordiamo che Half-Life: Alyx è ufficialmente disponibile in esclusiva su Steam e nel corso del pomeriggio sono state pubblicate numerose recensioni da parte della critica internazionale, la quale si è detta molto soddisfatta dell'ultima fatica Valve.

