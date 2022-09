Counter-Strike: Global Offensive, più di un milione di giocatori online nell'ultimo mese

Sullo sfondo degli ultimi cambiamenti al matchmaking di Counter Strike: Global Offensive, lo sparatutto di Valve si è fatto notare per l'alto numero di giocatori registrato recentemente.

Secondo Steam Charts, soltanto nella giornata di ieri eranno connessi a CSGO circa 1,029,351 giocatori, poco meno rispetto a quanto registrato nel mese di agosto, in occasione del decimo anniversario del gioco.

Il successo del titolo, insomma, continua a essere riconfermato nel tempo, mentr Valve ha già dei piani futuri che vanno oltre Steam Deck. Durante un'intervista ai microfoni di Axios, il designer della console, Greg Coomer, ha confermato che, al momento, ci sono già diversi titoli Valve in sviluppo, alcuni dei quali saranno 'davvero eccitanti' per i giocatori, ha aggiunto il designer. Molti sperano che tra questi nuovi videogiochi possa esserci anche il tanto atteso Half-Life 3, ma è meglio non tenere troppo alte le aspettative.

Ma oltre all'ambito software, l'azienda di Gabe Newell è fortemente coinvolta anche a livello hardware. In occasione di una recente visita a un istituto della Nuova Zelanda, Newell ha rivelato che gli investimenti di Valve sono rivolti, in maniera particolare, verso i dispositivi VR e AR, considerati dai piani alti come un punto di svolta quanto riguarda le interfacce neurali.

Counter Strike: Global Offensive è attualmente disponibile per PC.