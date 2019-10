Counter Strike Global Offensive: Valve modifica il sistema delle casse premio in Francia

Come riportato da JeuxVideo, Valve ha diffuso nelle scorse ore un nuovo aggiornamento di Counter Strike Global Offensive che si occupa di modificare pesantemente il sistema delle casse premio adeguandole così alle normative vigenti per evitare problemi con le accuse di gioco d'azzardo.

A partire da oggi i giocatori in Francia possono vedere in anticipo i contenuti delle Loot Box prima di acquistare una chiave, nel resto del mondo invece questa possibilità non è presente e il contenuto delle casse premio è totalmente casuale e viene scoperto solamente dopo aver acquistato la chiave.

Tramite un visore a raggi X gli utenti possono invece esaminare le casse premio e scoprire il loro contenuto prima di aprirle, garantendo così una maggior consapevolezza su quello andranno poi effettivamente a trovare all'interno. Questo nuovo sistema ha però un limite e prima di utilizzare lo scanner per una seconda volta bisogna prima riscattare l'oggetto trovato nella cassa.

Altra novità interessante riguarda la rivendita delle casse premio, le Loot Box possono essere vendute sul marketplace ma non acquistate nel mercato della comunità, così da evitare che qualcuno possa acquistare casse di cui non conosce il contenuto. Non è chiaro se Valve apporterà queste modifiche a livello globale così da tutelarsi contro gli enti che regolano il gioco d'azzardo in vari paesi del mondo.