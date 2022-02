Counterplay dopo Godfall, nuova IP in sviluppo: è un Action Shooter fantasy in co-op

A breve distanza dal lancio di Godfall: Challenger Edition su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, il team di Counterplay Games è pronto a plasmare una nuova avventura.

Grazie alla pubblicazione di molteplici annunci di lavoro da parte della software house, si apprende infatti che gli autori del looter slasher si stanno dedicando alla realizzazione di una nuova IP. Ancora avvolta nel mistero, quest'ultima dovrebbe essere caratterizzata da atmosfere di stampo fantasy, per una produzione che sul fronte ludico dovrebbe dar forma ad un titolo di genere Action Shooter.



Come già accaduto per Godfall, questo nuovo gioco dovrebbe includere una modalità cooperativa, per una fruizione in compagnia dell'avventura. Dai dettagli inclusi nelle diverse descrizioni delle posizioni lavorative aperte, si apprende inoltre che la nuova IP porrà una forte enfasi sui combattimenti, per un'avventura di nuova generazione che sembra poter ambire ad una pubblicazione multipiattaforma.



Al debutto, lo ricordiamo, Godfall aveva trovato spazio su PC e PlayStation 5, per poi rendersi protagonista di un inaspettato porting per PlayStation 4 solamente in un secondo momento. Nel dicembre dello scorso anno, era stato infine annunciato l'arrivo di Godfall: Challenger Edition nel catalogo PlayStation Plus, in qualità di gioco gratis per gli abbonati al servizio Sony.