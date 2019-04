Country Roads: ecco il teaser trailer, video ufficiale in arrivo!

Country Roads è realtà! Il progetto della Everyeye Band, nato grazie al vostro aiuto su Kickstarter, è ormai in dirittura d'arrivo, ed è proprio di oggi, fresco di giornata, il primo teaser trailer del videoclip, che è in fase di montaggio ed arriverà molto presto.

Il video, come saprete, è stato girato con la supervisione e la regia dell'esperto team di Penumbria Studio, che ne ha curato anche la componente tecnica, le riprese e la post-produzione. Le performance canore sono ovviamente dei nostri Francesco Fossetti, Tommaso "Todd" Montagnoli e Alessandro Bruni, che si sono esibiti in una prestazione che rimarrà nei libri di storia... forse.

Le riprese sono state effettuate sia in studio che in esterna, con il supporto della band The Soul Sailors & The Fuckers, ed oltre al video della canzone è stato realizzato anche un filmato che comprende i migliori bloopers in fase di registrazione.

La redazione tutta di Everyeye.it ci tiene a ringraziare tutti i backers che hanno supportato questo divertente e bizzarro progetto, mentre vi lasciamo all'anteprima del video: un teaser trailer che è una vera e propria chicca per i fan di Fallout 76 e non solo. Si tratta però solo di un piccolo assaggio: il videoclip è in fase di montaggio ed è in arrivo a breve! Stay tuned!