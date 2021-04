Courage: fare lo streamer è un lavoro più impegnativo di quanto si pensi

Lo streamer e pro player Jack "Courage" Dunlop (co-fondatore del gruppo 100 Thieves) ha parlato della sua professione nel corso di un podcast recente, sottolineando come fare il content creator sia in realtà un lavoro più impegnativo rispetto alla percezione della gente comune.

Certamente oggi è facile giocare in streaming o creare contenuti ma trasformare questa attività in un lavoro a tempo pieno richiede tante competenze e un notevole impegno, come sottolineato da Courage: "Molta gente non ha idea di quanto sia duro questo lavoro e di quante ore ci tenga impegnati. Devi giocare, registrare, montare i video, intrattenere il pubblico nelle chat, mantenere i contatti con gli abbonati e tanto altro ancora. C'è sempre tanto da fare e come dice TimTheTatman non solo lavoriamo, ma lavoriamo anche sodo."

Lo streamer specifica poi come non si stia lamentando e non stia sostenendo che il content creator sia il lavoro più duro del mondo, vuole però mettere in evidenza come le dinamiche di questa professione siano certamente più complesse rispetto a quanto creda la maggior parte del pubblico.

CouRageJD è oggi uno dei proprietari (insieme al rapper Drake, Scooter Braun e altri imprenditori) dei 100 Thieves, organizzazione eSports e società di intrattenimento votata ai contenuti digitali.