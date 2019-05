Cover di Borderlands 3: Gearbox ha provato davvero a inserire uno Psycho con tre mani

Interpellato dai giornalisti di Game Informer sulle scelte compiute nella realizzazione della cover di Borderlands 3, il direttore artistico di Gearbox Software, Scott Kester, ha svelato un interessante retroscena sul processo creativo compiuto per plasmare il boxart ufficiale del gioco.

Secondo quanto riferito da Kester, il team artistico di Gearbox avrebbe provato in tutti i modi a creare una cover che potesse mantenere la "tradizione" inaugurata dal primo capitolo e dai successivi episodi, con un nemico Psycho intento a puntarsi al volto le mani a mo' di pistola e di spararvi per proiettare sullo sfondo degli ulteriori bozzetti con personaggi e ambientazioni. L'ipotetica cover di Borderlands 3 con uno Psycho con tre mani, anche per questo, è stata al centro di diversi artwork fan made realizzati dagli appassionati del looter shooter di Randy Pitchford, come quello piuttosto surreale che potete ammirare a inizio articolo.

"Fidati di me, ci abbiamo provato", ha svelato l'autore della casa di sviluppo statunitense prima di continuare e aggiungere che "stiamo cercando di mantenere quell'idea e di proporla agli utenti come cover alternativa, una cosa simile a quanto visto nelle cover dei film Una Pallottola Spuntata. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma onestamente pensavamo che questo gioco avesse bisogno di cambiare marcia e quindi abbiamo pensato che scegliendo la cover attuale (con lo Psycho che assume una posizione zen e sembra un'icona religiosa, ndr) avremmo trovato il modo giusto per esprimere il concetto".

Ricordiamo ai lettori che Borderlands 3 uscirà il 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su queste pagine trovate il resoconto di Francesco Fossetti dell'evento del gameplay reveal di Borderlands 3 a cui ha partecipato e nel corso del quale ha potuto provare in anteprima il kolossal sparatutto di Gearbox con una prova di oltre due ore.