Come sarà la cover dei giochi Xbox Series X? Fan immagina la confezione di Alan Wake 2

Un utente della community di Reddit ha condiviso in rete un'immagine mockup che ritrae la cover, rigorosamente fan made, di un ipotetico Alan Wake Chapter 2 per Xbox Series X.

La custodia immaginata dall'anonimo redditor, a dire il vero, non si riferisce esclusivamente alla versione Xbox Series X ma riprende il concetto di Microsoft del superamento delle generazioni di console per ritrarre la confezione di un futuro videogioco destinato ad essere fruito su tutte le piattaforme della famiglia Xbox, e quindi anche su PC Windows 10 e Xbox One.

Oltre all'artwork di fantasia di Alan Wake 2, sulla copertina del suo mockup possiamo notare la presenza del semplice logo "Xbox" e della scritta che indica come il titolo sia "Xbox Series X Enhanced", ossia in grado di sfruttare il potenziale di una console che, a voler dar retta agli ultimi leak, vanterà delle specifiche hardware davvero elevate, con una GPU capace di spingersi oltre i 12 TeraFLOPS di potenza.

Anche l'insider Klobrille si è cimentato in questo simpatico esperimento e, nel corso delle ultime festività natalizie, ha ingannato il tempo creando una fan art delle confezioni dei giochi Xbox Series X, con titoli come Senua's Saga Hellblade 2, Halo Infinite, Gears Tactics e Ori and the Will of the Wisps.