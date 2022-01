Cover PlayStation 5 Standard e Digital - Cosmic Red in preordine solo su Amazon

Qulache settimana fa Sony ha annunciato l'arrivo delle nuove colorazioni per i DualSense e per le cover per PlayStation 5, in modo da personalizzare il look della nostra console. Di tutte le nuove colorazioni annunciate, su Amazon sono disponibili al preorder solamente le cover Cosmic Red.

Questa colorazione è preordinabile in esclusiva su Amazon (e quindi in nessun altro store) al prezzo di 54,99 euro (sia per la versione Digital che per quella Standard) con data di uscita prevista per il 21 gennaio, compatibile sia con la versione Digital che con quella Standard della console.

Vi ricordiamo che questi articoli sono prodotti ufficiali e realizzati da Sony, le uniche cover originali per console PlayStation 5 con il massimo standard qualitativo.

Di seguito i link ai preordini:

Le cover sono estremamente facili da rimuovere, basta solamente afferrare l'angolo in basso a sinistra della copertura e rimuoverla tirando leggermente in alto a destra (dopo aver posizionato la console su una superficie piana in modo che il logo PS sia rivolto verso l'alto ed il tasto di accensione sia rivolto in direzione opposta a noi). La nuova cover andrà fissata solamente facendola scorrere da destra a sinistra finchè sentiremo un clic.