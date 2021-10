Cowboy Bebop The Role-Playing Game: svelato il gioco da tavolo creato in Italia

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato Cowboy Bebop: The Role-Playing Game, ovvero il nuovo gioco da tavolo ispirato al popolare anime e in lavorazione presso un team tutto italiano.

Ad occuparsi del design del progetto è infatti Fumble, gruppo già noto agli amanti dei board game per la vittoria nel 2020 del premio Italian Game of the Year per Not The End. Al lavoro su Cowboy Bebop: The Role-Playing Game troviamo anche Mana Project Studio, altra realtà italiana, e Don’t Panic Games. Il nuovo gioco da tavolo approderà su Kickstarter all'inizio del 2022 e dovrebbe fare il proprio debutto sul mercato entro la fine del prossimo anno con il supporto a tre diverse lingue: inglese, francese ed italiano.

I fan della serie e dei giochi da tavolo potranno già provare il progetto la prossima settimana in occasione dell'Essen SPIEL, presso lo stand di Don’t Panic Games, il 2D116. È inoltre possibile registrarsi sul sito ufficiale di Mana Project Studio per poter avere l'opportunità di partecipare ai prossimi playtest.

