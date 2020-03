Cowboy Yakuza arriva su PC: Steam accoglie il gioco di Active Gaming e SUDA51

Direttamente dagli studi di sviluppo di Active Gaming Media e con il contributo di SUDA 51, arriva su PC un brwawler in terza persona dalla forte componente narrativa.

Si tratta di Cowboy Yakuza, titolo che segue le vicende del protagonista Cleveland "Cleve" Waigro, americano che vive in Giappone. Insegnante d'inglese presso la città di Osaka, si ritroverà improvvisamente a perdere il proprio lavoro, si ritrova coinvolto nel giro d'affari gestito da un gruppo di Yakuza. Impressionato dalla forza dell'uomo e dalla sua possente stazza il gruppo malavitoso si convincerà a reclutare Cleveland "Cleve" Waigro per farne un proprio affiliato. Da qui si dipanerà una serie di vicende che vedrà il risoluto americano coinvolto in una sanguinosa guerra tra clan rivali, volta all'affermazione del proprio controllo sul territorio cittadino.



Il team di Active Gaming Media assembla così un action game in 3D, ambientato negli Anni Ottanta, in una città di Osaka popolata da una vasta selezione di clan mafiosi affiliati alla Yakuza, tutti in concorrenza l'uno con l'altro. Alla produzione di Cowboy Yakuza ha contribuito anche il noto game director SUDA 51, attualmente impegnato anche nello sviluppo di No More Heroes 3. Il titolo è attualmente disponibile nella sua versione PC, acquistabile tramite Steam.