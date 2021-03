Cozy Grove: il survival sandbox a tinte pastello arriva ad aprile su PC e console

Mettendo a frutto l'esperienza maturata con originali progetti come Road Not Taken, gli autori di Spry Fox hanno deciso di abbracciare il genere dei survival a mondo aperto con il progetto di Cozy Grove, un'avventura a tinte pastello che è disponibile da oggi su Apple Arcade e lo sarà da inizio aprile su PC e console.

Il titolo mutua la formula dei survival open world "alla Don't Starve" per dare vita a una "simulazione di campeggio" che si svolge su di un'isola infestata da fantasmi. Nel ruolo di uno Spettro Scout, il compito degli utenti sarà quello di esplorare l'isola per cercare nuovi segreti e, soprattutto, per aiutare i fantasmi del luogo a trovare la pace.

Ogni paesaggio di Cozy Grove viene ricreato da un sistema a generazione procedurale che reagisce dinamicamente alle azioni compiute dai giocatori. Oltre all'immancabile sistema di crafting, l'impianto ludico eretto da Spry Fox comprende anche un sistema gestionale per la raccolta degli spiriti e un ampio ventaglio di attività da svolgere tra caccia, pesca e raccolta.

Per stratificare ulteriormente l'esperienza, gli sviluppatori hanno donato a ogni spirito una propria storia da scoprire portando a termine tutta una serie di missioni e di compiti. Prima di lasciarvi ai commenti, e all'ultimo video proposto da Spry Fox, vi informiamo che Cozy Grove sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch dall'8 aprile.