La CPU di PlayStation 5 avrà una frequenza di clock di 3.2 GHz?

Lo scorso weekend Digital Foundry ha provato a ipotizzare la potenza di PlayStation 5 e Xbox Scarlett assemblando un PC dalle specifiche simili a quelle rumoreggiate per le due nuove console, ma ora emergono anche voci sulla velocità di clock della CPU di PS5.

Secondo quando teorizzato da Digital Foundry, PlayStation 5 dovrebbe essere equipaggiata con un SoC conosciuto con il nome in codice Gonzalo (oppure Oberon o Prospero, ad oggi girano vari nomi in codice per il SoC di PlayStation 5) e secondo quanto emerso la CPU (8 Core) dovrebbe godere di una velocità di clock pari a 3.2 Ghz.



Non è ancora chiaro se sarà effettivamente Gonzalo il SoC di PlayStation 5, è più probabile che si tratterà di un chip custom, e che magari da Gonzalo, prenderà solo la CPU. Mark Cerny si è limitato a dichiarare che la console sarà equipaggiata con una CPU AMD Ryzen, con microarchitettura Zen 2 a 7nm associata ad una GPU Radeon Navi con supporto hardware per il Ray Tracing e compatibilità video dell'uscita hdmi fino alla risoluzione di 8K.

Recentemente hanno destato interesse anche le foto del Dev Kit di PS5, tramite le quali non emergono ovviamente le specifiche tecniche, le immagini confermano però il design a "V" del sistema di areazione, suggestivo ma che difficilmente troverà spazio nella console definitiva.