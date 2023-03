Il crac di Silicon Valley Bank investe i videogiochi: quali sono le aziende danneggiate?

La fine di un'era per il mondo tech determinata dal crac di Silicon Valley Bank sta agitando i mercati mondiali, coinvolgendo diverse aziende videoludiche e realtà imprenditoriali legate all'industria dell'intrattenimento digitale.

Nel fare il punto della situazione per capire quali implicazioni possa avere nell'industria videoludica il crac di Silicon Valley Bank, la redazione di TalkEsport ha elencato le realtà del settore che sarebbero state coinvolte da questo fallimento, un evento dirompente che, da qui ai prossimi giorni e settimane, minaccia di destabilizzare i mercati azionari di tutto il mondo.

Tra le realtà che, a detta di TalkEsport, sarebbero state maggiormente colpite al fallimento di SVB troviamo numerose organizzazioni che operano appunto nella scena eSport internazionale, come Cloud9 (in ragione dell'esposizione del Founders Fund di Peter Thiel) o PlayVS (per gli investimenti compiuti da Coatue Management). Altri gruppi eSport conosciuti a livello globale, come FaZe Clan, Sentinels, Immortals e TSM, hanno riferito di non avere alcun genere di accordo commerciale o finanziario con Silicon Valley Bank.

Nel corso degli ultimi anni, tra le aziende videoludiche che hanno condotto delle operazioni finanziarie con la Silicon Valley Bank troviamo Roblox Corporation, Riot Games e Games2Win, anche se non è possibile determinare l'attuale esposizione di queste e di altre realtà videoludiche con SVB. Nel momento in cui scriviamo, è perciò impossibile quantificare l'intero ammontare dei danni subiti dall'industria dei videogiochi a causa del crac di Silicon Valley Bank, specie in funzione della forte agitazione dei mercati azionari che potrebbe investire anche le aziende non coinvolte direttamente in questo fallimento.