Crack PC di Borderlands 3: Denuvo salva le vendite di lancio ma cade dopo un mese e mezzo

L'instancabile scena dei cracker di Denuvo conferma di aver violato il DRM di Borderlands 3 su PC. I 46 giorni di tempo richiesti per raggiungere questo risultato, però, hanno permesso a Gearbox Software di tutelarsi dal fenomeno della pirateria nel delicato periodo di lancio dello sparatutto a mondo aperto.

La notizia della violazione della versione di Denuvo implementata in tutte le copie di Borderlands 3 su PC, di conseguenza, non dovrebbe preoccupare più di tanto le alte sfere di Take Two e della software house diretta da Randy Pitchford.

Da questo punto di vista, la decisione di proporre la versione PC del titolo in esclusiva su Epic Games Store sembra essersi rivelata azzeccata, come d'altronde ha riferito di recente il senior producer Anthony Nicholson dichiarando che, così facendo, hanno saputo raggiungere molti più utenti.

Il lancio esclusivo su Epic Store ha infatti consentito a Gearbox di "massimizzare gli sforzi" a difesa delle vendite di lancio di Borderlands 3 su PC attraverso l'impiego del chiacchierato DRM Denuvo dell'omonima azienda. Nel momento in cui scriviamo, gli sviluppatori texani al seguito di Pitchford non hanno ancora commentato la violazione del sistema anti-tamper di Borderlands 3 e, quindi, non sappiamo se provvederanno a rimuovere Denuvo dopo aver raggiunto lo scopo prefissato dal DRM, ossia quello di evitare che la pirateria potesse rovinare le vendite del titolo nelle settimane di lancio. Di recente, altri sviluppatori e publisher hanno deciso di compiere questa mossa, come nel caso di Warner Bros. e della versione Epic Store di Batman Arkham Knight con Denuvo.