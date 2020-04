Crackdown 1 e 2 gratis su Xbox 360 e Xbox One: link per il download

State cercando qualche gioco per intrattenervi durante questo difficile periodo di quarantena? Allora sarete felici di sapere che Microsoft mette a disposizione in maniera totalmente gratuita Crackdown e Crackdown 2 su Xbox Store. I due giochi della scorsa generazione di console possono essere scaricati e aggiunti alla raccolta senza spendere nemmeno un centesimo.

I due titoli per Xbox 360 - degli open world ad alto tasso di distruzione - sono offerti gratuitamente fin dallo scorso anno, come iniziativa promozionale per promuovere il terzo capitolo, Crackdown 3. Se per qualche ragione ve li siete lasciati sfuggire in passato, adesso potete rimediare dirigendovi a questi indirizzi:

Entrambi i giochi, oltre ad essere compatibili con Xbox 360 - la console su cui sono stati lanciati - possono essere fruiti anche su Xbox One e Xbox One X grazie al programma di retrocompatibilità. Non sappiamo fino a quando sarà possibile approfittarne - l'impressione è che questa promozione sia destinata a perdurare per molto tempo - ma in ogni caso vi consigliamo di aggiungerli alla vostra raccolta il prima possibile.

Se cercate altri giochi con cui intrattenervi durante la quarantena, allora dovete dare un'occhiata al nostro articolo sui giochi gratis per PS4, Xbox One e PC. Per quanto riguarda Crackdown 3, ricordiamo che è disponibile anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.