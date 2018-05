Crackdown 3 è ancora in sviluppo: cancellazione dei preorder causata da un errore tecnico

Quest'oggi Amazon Spagna ha cancellato i preordini di Crackdown 3, titolo atteso in esclusiva su Xbox One. Gli utenti hanno subito pensato al peggio, temendo il rinvio del del progetto, o peggio, la cancellazione. Il titolo, infatti, non si mostra da molto tempo ed è ancora privo di una data d'uscita.

Poco fa, tuttavia, ci ha pensato Aaron Greenberg in persona, responsabile Marketing di Microsoft, a tranquillizzare i fan su Twitter. Il titolo è ancora in sviluppo e la cancellazione dei preordini è stata causata da un errore tecnico imputabile esclusivamente ad Amazon.

Così ha risposto ad un fan preoccupato: "Il team continua a lavorare duramente sul gioco per accontentare i fan. Dovreste contattare direttamente Amazon per le domande relative agli ordini. Il team ha inoltre confermato che la cancellazione è stata causata da un problema tecnico di Amazon, attualmente in via di risoluzione".

Pericolo scongiurato, quindi: Crackdown 3 è ancora in lavorazione e il team si sta impegnando duramente nella realizzazione di un titolo in grado di rispettare le aspettative dei fan della serie. Greenberg, tuttavia, non si è pronunciato sulla data d'uscita. Crackdown 3 è previsto ufficialmente per quest'anno, ma Microsoft non ha ancora annunciato il giorno preciso in cui verrà lanciato. Inoltre, il titolo è lontano dalle scene da un bel po'. Ci auguriamo di rivederlo in azione nel corso dell'imminente E3 2018: il Microsoft Showcase si terrà alle ore 22:00 di domenica 10 giugno.