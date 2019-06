Crackdown 3, introdotta la tuta alare: esplorate New Providence in volo

Dopo l'arrivo a maggio dell'Extra Update, Microsoft rende felici i fan di Crackdown 3 annunciando l'arrivo di un nuovo corposo aggiornamento per lo stravagante e scatenato action game open world disponibile su PC Windows 10 e Xbox One.

Grazie all'arrivo del Flying High update, gli Agenti di Crackdown 3 avranno la possibilità di esplorare la città di New Providence direttamente in volo: gli sviluppatori, infatti, hanno reso disponibile gratuitamente la tuta alare. Oltre che nell'esplorazione libera, avrete naturalmente l'occasione di sfruttare la novità attaccare i nemici in planata e mettere alla prova le vostre abilità tramite le sfide apposite che sono state aggiunte al pacchetto di gioco.

Tra le altre novità dell'aggiornamento, abbiamo l'introduzione di tre nuovi devastanti gadget (granata Clusterduck, Hellstorm Flare, Agency Peacekeeper Beacon) e di quattro nuove armi melee (Flaming Sword, Electric Hammer, Ice Mace, Chimera Axe). Trovate il tutto riassunto in maniera spettacolare nel nuovo trailer pubblicato da Microsoft che vi abbiamo riportato in apertura di notizia.

Ricordiamo che Crackdown 3 è disponibile per PC Windows 10 e Xbox One, ed è incluso all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Nonostante lo scorso mese sembrasse che la Wrecking Zone del gioco fosse divenuta una città fantasma, sembra che gli sviluppatori non abbiano la minima intenzione di interrompere il supporto del titolo.