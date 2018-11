Crackdown 3 non includerà una modalità Battle Royale

Dopo il grande successo di Playeruknown's Battlegrounds e quello ancora più fuori scala di Fortnite, la modalità Battle Royale sta ormai diventando una costante per molteplici videogiochi con una comparto multiplayer online, finanche quelli con importanti valori di produzione come Call of Duty: Black Ops 4, Battlefield 5 e Red Dead Online.

Sarà questo anche il caso di Crackdown 3, che si prospetta essere un gioco particolarmente incentrato sull'esperienza online? A quanto pare no, come ha precisato Jorg Neumann, Head of Production for Global Publishing presso Microsoft.

"Abbiamo creato dei prototipi per un paio di modalità. Abbiamo un po' tutti dei sogni su come potrebbero uscir fuori le cose. La gente chiedeva la battaglia reale. "Perché non ci sono 100 giocatori?". C'è una ragione per cui abbiamo le partite 5v5 e la mappa di determinate dimensioni. C'è moltissima roba che bisogna tenere in memoria per via della distruzione, e quindi abbiamo delle limitazioni. Una volta che hai ottenuto una mappa di buone dimensioni che possa supportare il ritmo di distruzione che abbiamo sempre sognato, avere più giocatori può risultare controproducente. Ma stiamo ancora sperimentando, la tecnologia potrebbe evolvere". E a voi, avrebbe incuriosito la battaglia reale all'interno del gioco di Sumo Digital?

Ricordiamo che Crackdown 3 sarà pubblicato su PC Windows 10 e Xbox One il 15 febbraio 2019. Il gioco sarà incluso al lancio nel catalogo del Game Pass.