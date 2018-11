Crackdown 3: nuove informazioni sulla Campagna e sul supporto Post Lancio

Crackdown 3 ha finalmente una data di lancio: è infatti atteso su PC ed Xbox One il 15 febbraio 2019. Nell'attesa, gli sviluppatori hanno condiviso alcune nuove informazioni sul gioco.

Nuovi dettagli riguardano la Modalità Campagna di Crackdown 3. Ambientata nella città di Providence, la campagna dovrebbe offrire un'ampia quantità di contenuti, con nove boss e tre fazioni da contrastare. Come noto, questa modalità non presenterà la caratteristica della distruttibilità totale dell'ambiente, riservata invece alla Modalità Wrecking Zone. Gli sviluppatori hanno spiegato le ragioni di questa scelta, collegandole ad esigenze di trama. Il fulcro del gioco è infatti legato al salvare la città ed aiutare i suoi abitanti. In quest'ottica, inserire la possibilità di radere al suolo Providence City pareva più opportuno per una modalità alternativa.

Inoltre, gli sviluppatori hanno fornito anche alcune interessanti informazioni in merito al supporto post-lancio. Dalle dichiarazioni rilasciate, sembra che ancora non sia stato progettato un programma preciso: "[...] stiamo ancora sperimentando in merito a cosa sia meglio fare. Osserveremo ciò che le persone trovano divertente, ritoccheremo il bilanciamento e così via". Tuttavia, sono presenti anche alcuni punti fermi: gli sviluppatori sembrano infatti determinati nel non voler inserire in Crackdown 3 microtransazioni o loot box. Al contrario, promettono, "Ci saranno oggetti che potrete sbloccare, oggetti via via più intriganti. Se saranno basati sul rank, o sul numero di match, onestamente lo stiamo ancora definendo. Abbiamo preparato centinaia di oggetti da sbloccare".