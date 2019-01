Crackdown 3: per Microsoft la modalità 5vs5 è stata una scelta precisa

Wrecking Zone, una delle più attese modalità multiplayer di Crackdown 3, fin dal suo annuncio è stata sotto i riflettori di pubblico e critica, anche per via dei continui ritardi nello sviluppo del gioco, e per la decisione di limitare il numero dei giocatori prevedendo scontri 5vs5.

Ne è tornato a parlare durante una recente intervista Joseph Staten, Senior Creative Director di Microsoft, che ha difeso la decisione dell'azienda, specificando che si tratta di una precisa scelta, e non dettata da problemi tecnici come si era ipotizzato in un primo momento.

"È stata una decisione dettata dal design, non da vincoli tecnici. Il 5vs5 ci ha dato un buon bilanciamento, sia in termini di grandezza della mappa, che del caos generale. Crackdown 3 è molto veloce; sei super-agile, il mondo intorno a te esplode in continuazione e se sei circondato da altri 50 giocatori diventa semplicemente troppo difficile diventare forti. In questo modo invece si può davvero emergere, fare azioni aggressive ed essere ricompensato per queste."

Le dichiarazioni di Staten per la verità cozzano un po' con quanto detto da Jorg Neumann, Head of Production di Microsoft, qualche tempo fa, secondo il quale c'erano alcuni limiti da prendere in considerazione, soprattutto per quanto riguarda la memoria. La verità probabilmente sta nel mezzo, e non è detto che in futuro non possa essere aggiunta qualche modalità che preveda un numero totale di giocatori ancora maggiore. Per il momento a noi non resta che attendere il 15 Febbraio, data d'uscita ufficiale del gioco.