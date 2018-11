Crackdown 3: per Microsoft la serie ha ancora un enorme potenziale

Nella seconda parte dell'intervista a Windows Central di Joseph Staten incentrata su Crackdown 3, il direttore creativo dei Microsoft Studios ha aperto una finestra sul futuro della serie pronosticandone l'ingresso nell'Olimpo delle proprietà intellettuali legate al marchio Xbox.

"Ogni gioco prodotto dai Microsoft Studios ha questa speranza, è il sogno che accompagna ogni titolo che pubblichiamo", spiega Staten ripensando al successo di serie come Gears of War, Halo e Forza Motorsport ma ammettendo però che "alcuni giochi lo guadagnano (lo status di icone Xbox, ndr), altri giochi invece non ci riescono. La nostra speranza è che ogni nostro progetto diventi il nostro prossimo, grande franchise. Pensiamo che la serie Crackdown abbia un enorme potenziale, è davvero divertente e speriamo che la gente la adori".

Le dichiarazioni di Joseph Staten, però, non si riferiscono direttamente al progetto di Crackdown 3 ma alle potenzialità che potrebbe avere questa proprietà intellettuale in un visione di più ampio respiro che sappia includere, ad esempio, un nuovo capitolo per Xbox Scarlett o uno spin-off sulla scorta di quanto fatto in questi anni da Turn10 e Playground Games con l'esperimento di successo di Forza Horizon. Pur sapendo, comunque, che il rischio del flop è sempre dietro l'angolo, come dimostrato purtroppo da altre serie care agli utenti Xbox (ogni riferimento a Fable è puramente casuale).

Solo il tempo, quindi, ci dirà se i Microsoft Studios sapranno dare forma ai propri sogni e trasformare la serie di Crackdown in una bandiera della famiglia di IP esclusive Xbox. Nel frattempo, ricordiamo a tutti gli emuli del Comandante Jackson che Crackdown 3 arriverà il 15 febbraio del prossimo anno su PC Windows 10 e Xbox One e potrà essere fruito "gratuitamente" dagli utenti della console Microsoft abbonati a Xbox Game Pass sin dal giorno di lancio.