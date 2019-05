Multiplayer di Crackdown 3: Wrecking Zone è diventata una città fantasma?

Nonostante la presenza di Crackdown 3 nel Game Pass e la possibilità di fruire "gratuitamente" del titolo attraverso l'abbonamento al servizio su Xbox One, l'action sci-fi di Sumo Digital sembra essere entrato in una fase di stallo per colpa dello scarso numero di utenti che lo giocano in multiplayer.

Il crollo di popolarità di Crackdown 3 (sancito anche da un importante taglio di prezzo) ha infatti contribuito a rendere estremamente difficoltosa la ricerca di partite online da parte di chi, incurante delle critiche mosse dalla stampa di settore e da una larga fetta della community di appassionati di sparatutto a mondo aperto, desidera affrontare le sfide offerte dalla modalità Wrecking Zone.

La situazione venutasi a creare ha spinto i colleghi di Kotaku a definire il comparto multiplayer di Crackdown 3 come una vera e propria "città fantasma": incuriosito dal crescente numero di lamentele provenienti dai forum di ResetEra e Reddit, l'autore del famoso portale videoludico riferisce infatti di aver provato a partecipare a una partita di Zona di Demolizione e di non esserci riuscito nemmeno dopo aver atteso per ben due ore davanti alla schermata di ricerca di lobby multiplayer con un numero di utenti idoneo per lanciare la partita. Nei piani originari degli sviluppatori britannici, Wrecking Zone avrebbe dovuto rappresentare la punta di diamante dell'offerta ludica del titolo in funzione dell'utilizzo (poi pesantemente sottodimensionato) del cloud computing per la gestione della fisica.

Il lancio di Crackown 3 è avvenuto solo tre mesi fa e gli autori di Sumo Digital hanno provato sin dai giorni precedenti all'uscita del titolo ad attrarre i fan del genere permettendo loro di scaricare il client della sola modalità Wrecking Zone. E voi, cosa ne pensate del modulo in rete di Crackdown 3? State sperimentando gli stessi problemi nell'accesso alle sfide multiplayer del titolo o avete deciso di abbandonarlo?