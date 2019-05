Crackdown 3 riceve il corposo update Extra Edition su PC e Xbox One

Quasi in risposta alle critiche di chi ha descritto la modalità Wrecking Zone di Crackdown 3 come una città fantasma, i ragazzi di Sumo Digital hanno pubblicato un nuovo aggiornamento che introduce una serie davvero ampia di migliorie, di aggiunte e di ottimizzazioni al controverso action free roaming su PC e Xbox One.

Il primo intervento compiuto dagli autori inglesi con questo update gratuito riguarda l'aggiunta di Keys to the City, un modulo che si innesta nella campagna principale per darci il controllo totale sul titolo mediante l'accesso a un profondo sistema di strumenti e di trucchi. Grazie a Keys to the City possiamo ad esempio attivare la God Mode e diventare invincibili, oppure riempire il tetto di un grattacielo con degli esplosivi. La modalità in questione può essere fruita sia da soli che in compagnia dei propri amici, tramite i quali partecipare a sfide che prevedono l'utilizzo di munizioni e gadget illimitati o la generazione sulla mappa di veicoli, nemici, barili esplosivi e oggetti vari.

Per quanto riguarda la modalità Wrecking Zone, il team di Sumo Digital ha voluto implementare un sistema di progressione per sbloccare 100 livelli di elementi per la personalizzazione del proprio alter-ego. Guadagnano Punti dell'Agenzia nella Zona di Demolizione potreno sbloccare ornamenti olografici, elmetti, skin speciali per le armi e molto altro. Sempre alla modalità multiplayer sono poi dedicate le aggiunte alle abilità Overdrive, delle correzioni al netcode e una revisione dell'interfaccia utente.

L'aggiornamento Extra Edition di Crackdown 3 dovrebbe essere già disponibile su PC e Xbox One, sia per chi ha acquistato il gioco che per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass.