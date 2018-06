Crackdown 3 rimandato a febbraio 2019, è ufficiale

I rumor circolati nei giorni scorsi si sono concretizzati: con una nota inviata a Windows Central Microsoft ha confermato che Crackdown 3 è stato rinviato. Il gioco non uscirà quest'anno ed è ora atteso per febbraio 2019.

La decisione è stata presa dopo aver valutato attentamente i feedback della community, l'obiettivo è quello di consegnare ai giocatori un prodotto di alta qualità capace di non deludere le aspettative, da qui la scelta di concedere agli sviluppatori più tempo per terminare i lavori.

Microsoft ha inoltre confermato che Crackdown 3 sarà uno dei protagonisti della conferenza E3 Xbox (in programma domenica 10 giugno alle 22:00, ora italiana), in questa occasione probabilmente vedremo un nuovo video gameplay e scopriremo la data di uscita.

Crackdown 3 è stato annunciato all'E3 2014 con uscita prevista nel 2016, con successivo rinvio al 2017: all'E3 dello scorso anno Microsoft aveva fissato il lancio per il 7 novembre 2017 (day one di Xbox One X) salvo poi rinviare il gioco alla primavera del 2018 e ora all'inverno 2019.