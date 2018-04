Crackdown 3 è stato classificato in Brasile: l'uscita del gioco si avvicina?

Dopo diverse settimane di silenzio, Crackdown 3 è stato classificato di recente nella rating board brasiliana: forse ci stiamo avvicinando all'annuncio della data di lancio ufficiale? In questo senso potrebbe trattarsi di un indizio molto interessante.

Non sarebbe la prima volta, infatti, che l'ente di classificazione brasiliano finisce per anticipare l'annuncio di un gioco o della sua data di lancio. Come segnalato da Wccftech, Crackdown 3 è stato classificato in Brasile il 20 aprile (per entrambe le edizioni Xbox One e PC), lasciando buone speranze sul debutto sempre più vicino del gioco.

Dopo il rinvio dello scorso novembre, del resto, Microsoft aveva fissato alla primavera del 2018 la nuova finestra di lancio di Crackdown 3, anche se al momento non siamo a conoscenza del mese di debutto preciso. Sull'argomento è intervenuto di recente anche Phil Spencer, assicurando che i fan che non dovranno attendere molto per conoscere nuovi dettagli sullo sviluppo del gioco.

Da ricordare anche un altro dettaglio importante: a gennaio Amazon Spain aveva elencato le date di uscita di State of Decay 2 e Crackdown 3, fissandole rispettivamente al 25 maggio e al 29 giugno. Considerando che nel primo caso il rivenditore si è avvicinato di molto alla data reale (alla fine State of Decay 2 uscirà il 22 maggio), ci domandiamo se non accadrà lo stesso anche con il nuovo capitolo di Crackdown.

Per saperne di più, però, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Microsoft.