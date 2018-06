Crackdown 3 è stato rinviato al 2019 secondo alcune fonti di Kotaku

Nei giorni scorsi Amazon USA ha cancellato i preordini di Crackdown 3: un semplice errore tecnico secondo Aaron Greenberg, dovuto ad un problema con i server di Amazon, ma a quanto pare le cose non stanno esattamente così...

Secondo quanto riportato da Kotaku, due fonti molto vicine al progetto hanno confermato il rinvio di Crackdown 3: il gioco, sviluppato da Sumo Digital, non farebbe più parte della line-up Xbox per il 2018 ma arriverà invece nel corso del 2019.

Annunciato per la prima volta nel 2014, Crackdown 3 è ancora in fase di sviluppo, nonostante i numerosi ritardi accumulati sulla tabella di marcia. Non è chiaro se il gioco sarà presente all'E3 2019 dopo questo ennesimo rinvio, in ogni caso restiamo in attesa di saperne di più: Microsoft, contattata da Kotaku, non ha voluto diffondere commenti in merito.