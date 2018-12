Crackdown 3: Terry Crews è il protagonista di un nuovo, divertente trailer

Crackdown 3 non è stato tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 della scorsa notte, ma ciò non ha impedito a Microsoft di pubblicare un nuovo e divertentissimo trailer che vanta la partecipazione di Terry Crews, che nel gioco interpreta il Comandante Jaxon.

L'attore è protagonista di una simpatica scenetta in compagnia del suo alter ego virtuale, che lo invita a vestirsi con degli abiti sempre più stretti, fino a che Terry Crews non opta con la stessa tuta utilizzata nel gioco. Solo a quel punto riceve l'approvazione del Comandante Paxon, che urla soddisfatto "Vestito per uccidere!". Al termine del filmato viene infine mostrata una breve scena realizzata con il motore di gioco, che mette in evidenza l'elevata distruttibilità ambientale, vanto della produzione.

Il direttore creativo ha ammesso che il titolo è stato rimandato più volte proprio per affinare questo aspetto del gioco, che sfrutterà la potenza del cloud Azure. Tale operazione si è rivelata molto complicata, ma che alla fine ha dato i suoi frutti. Crackdown 3 è ora atteso su Xbox One e PC Windows 10 per il 15 febbraio 2019, giorno in cui debutterà anche nel catalogo di Xbox Game Pass. Sumo Digital ha inoltre già confermato che non verranno implementate loot box e microtransazioni.