Crackdown 3 uscirà il 30 aprile? Amazon aggiorna i propri listini

Recentemente, Amazon Spagna aveva aggiornato i propri listini indicando il 29 giugno come data di uscita di Crackdown 3 , recentemente però la presunta data di lancio è stata modificata anche su, riportando però una indicazione diversa...

Secondo quanto riportato su Amazon Italia, Crackdown 3 sarà disponibile dal 30 aprile 2018, non è escluso però che questa data possa essere un semplice placeholder. Ricordiamo che la prima parte dell'anno vedrà il lancio di tre esclusive Microsoft: Sea of Thieves (20 marzo), Crackdown 3 e State of Decay 2, apparentemente previsto per il mese di maggio.

Al momento la casa di Redmond non ha confermato la data di uscita di Crackdown 3, restiamo quindi in attesa di aggiornamenti in merito. Al momento del lancio, il gioco sarà disponibile anche su Xbox Game Pass per tutti gli abbonati.