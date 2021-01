Crackdown 4 potrebbe essere in sviluppo secondo un annuncio di lavoro

Una serie di annunci di lavoro pubblicati di recente da Sumo Digital hanno subito attirato l'interesse dei videogiocatori a causa della presenza di alcuni indizi sui progetti in sviluppo presso la software house, tra i quali potrebbe esserci anche Crackdown 4.

Il team di sviluppo è infatti alla ricerca di alcune figure tra le quali troviamo un Senior Game Designer, un Senior Game Designer per il combattimento e un Lead Programmer. Ciascun annuncio di lavoro è accompagnato da una breve descrizione e, analizzandole tutte e tre, è possibile intuire come Sumo Digital sia attualmente al lavoro su due diversi progetti, uno dei quali è "il nuovo capitolo di una lunga serie di titoli action AAA a mondo aperto". Una simile descrizione non può che riferirsi a Crackdown 4, nuova iterazione della caotica serie di open world il cui terzo capitolo non ha avuto grande fortuna a causa di uno sviluppo lungo e travagliato. L'altro progetto è invece una nuova proprietà intellettuale di cui sappiamo solo il genere: sparatutto in terza persona con una forte componente action e votato al multiplayer online.

Chissà se il team voglia puntare alla maggior potenza hardware di Xbox Series X e del PC per sviluppare un nuovo capitolo della serie in arrivo tra qualche anno e in grado di proporre una città interamente distruttibile come quella che avremmo dovuto trovare in Crackdown 3.