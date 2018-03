Crackdown ottimizzato per Xbox One X: Digital Foundry loda le migliorie tecniche

, uscito nel 2007 su Xbox 360, è da qualche giorno ottimizzato per Xbox One X e Digital Foundry ha voluto analizzare il lavoro di, lodando le numerose migliorie tecniche apportate al gioco.

Secondo Digital Foundry, Crackdown è uno "dei giochi che più traggono vantaggio da Xbox One X" grazie ad una grafica capace di risaltare a dovere sugli schermi 4K, in particolar modo per quanto riguarda HUD e interfaccia.

Purtoppo il framerate non è stabile a 30 fps e sporadicamente si verificano dei cali, in ogni caso il gioco gira in maniera più fluida rispetto a Xbox 360 e Xbox One, senza effetti di tearing di alcun tipo, valutazione simile a quella emessa per la versione ottimizzata di Forza Horizon.