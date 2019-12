Crackshot e Crackabella tornano nel negozio di Fortnite

Mentre siamo ancora tutti in attesa dell'aggiornamento 11.31 di Fortnite, lo shop del Battle Royale di Epic Games si è già vestito a festa, proponendo anche oggi alcune skin a tema natalizio, in particolare per quanto riguarda quelle de Lo Schiaccianoci.

Oggi si trovano infatti in vendita la skin Crackshot, leggendaria e dunque in vendita al prezzo considerevole di 2000 V-Bucks (circa 20 euro al cambio) e la versione femminile Crackabella, che invece di V-Bucks ne costa 1500. È possibile inoltre completarle con il piccone Snow Globe per un tocco estremamente natalizio.

Se preferite però un look più cupo, è in vendita anche la skin Cryptic, per 1200 V-Bucks. Per quanto riguarda le Daily Sales invece, troviamo la skin Hazard Agent da 1500 V-Bucks e la più economica Birdie da 800, peraltro completabile con il piccone Driver, a forma di mazza da golf. I Balletti disponibili sono Fist Pump, Feelin' Jaunty e Crackdown.

Vi ricordiamo come sempre che gli oggetti acquistati nel negozio sono modifiche puramente estetiche e non vi forniranno alcun vantaggio in battaglia. Che ve ne pare del nuovo aggiornamento dello shop? Comprerete qualcosa?

Sapevate che, se un leak dovesse rivelarsi veritiero, potrebbero essere in arrivo importanti novità per la Modalità Creativa di Fortnite? Trovate tutte le ultime notizie sul nostro sito.