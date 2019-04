Niente crafting in The Outer Worlds: Obsidian spiega perchè

Charles Staples di Obsidian Entertainment ha scambiato quattro chiacchiere con i colleghi di USgamer e spiegato, in qualità di sviluppatore capo del progetto di The Outer Worlds, il motivo dell'assenza di un sistema di crafting nelle meccaniche di gioco del suo prossimo, ambizioso action ruolistico.

Stando a quanto spiegato da Staples, la mancanza di un sistema di creazione di armi e oggetti nell'infrastruttura ludica di The Outer Worlds ha una spiegazione ben precisa: "Uno dei motivi per cui ci siamo allontanati da questo sistema è stato quello di mantenere l'impronta che avevamo deciso di dare alla storia. Quest'ultima, infatti, si baserà sul liberismo e sul potere esercitato dalle corporazioni in una società dominata dal consumismo più sfrenato. Per questo, non avrebbe avuto molto senso fornire all'utente un sistema di crafting, anzi, avrebbe finito con l'attenuare la forza del messaggio veicolato dalla storia che volevano narrare".

Secondo Staples, in ogni caso, tale assenza non avrà ripercussioni negative sull'immersività dell'avventura principale e sull'approccio ruolistico delle attività secondarie: "Vogliamo ancora consentire un po' di personalizzazione, ad esempio attraverso un sistema per la modifica di armi, armature ed elementi di equipaggiamento".

Nel corso del PAX East 2019 è stato mostrato un nuovo video gameplay di The Outer Worlds. L'uscita del nuovo action ruolistico degli autori di Fallout New Vegas è prevista nel corso della seconda metà del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One: pur senza conoscere la data di lancio definitiva del progetto, sappiamo già che a occuparsi della distribuzione italiana del titolo ci sarà Cidiverte.