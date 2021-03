Craftopia: il gioco ispirato a Zelda Breath of the Wild arriva anche su Xbox

Tra i numerosi prodotti indipentendi mostrati nel corso dell'ultimo ID@Xbox troviamo anche la versione console di Craftopia, il survival game open world che sta riscuotendo un discreto successo tra i prodotti in accesso anticipato su Steam.

Il trailer mostrato durante l'evento organizzato da Microsoft mostra una carrellata di sequenze tratte dal gioco che mettono in mostra le varie sfaccettature del gioco, il quale alterna fasi di esplorazione e combattimento ad altre basate sulla gestione della propria base. Per chi non lo sapesse, il gioco è fortemente ispirato a The Legend of Zelda Breath of The Wild per quello che riguarda lo stile artistico, il design dei menu e alcune meccaniche di gameplay, sebbene sia un prodotto profondamente diverso dalla produzione Nintendo. Purtroppo il filmato mostrato all'evento dedicato ai prodotti indipendenti in arrivo su Xbox non ha svelato la data d'uscita ma ha solo confermato che Craftopia non si limiterà ad arrivare su PC ma approderà anche su Xbox One e Xbox Series X|S.

Vi ricordiamo che il gioco è già disponibile su Steam in Early Access, dov'è acquistabile a poco più di 20 euro e vanta un buon numero di valutazioni positive da parte dei giocatori.