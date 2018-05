Cranio Digital annuncia A Tale of Pirates: A Dummy Mutiny, sparatutto arcade in VR

A Tale of Pirates: A Dummy Mutiny - primo gioco di Cranio Digital - è uno sparatutto dal sapore Arcade, ideato e sviluppato per la Realtà Virtuale.

Il protagonista “indosserà” la benda tecnologica di un coraggioso pirata chiamato a fronteggiare l’ammutinamento del suo equipaggio - composto da improbabili “manichini” – nella rivolta più oscura della storia dei Caraibi.

Il giocatore dovrà quindi eliminare tutti gli ammutinati colpendoli con le proprie pistole virtuali: più nemici verranno colpiti, più punti si otterranno, inoltre i manichini lanceranno casse e barili per colpire il giocatore, che dovrà serbar loro lo stesso trattamento riservato ai bucanieri rivoltosi. Il giocatore con la mano più “calda”, in grado di mettere a segno colpi corretti in sequenza, otterrà ancora più punti, e, allo stesso modo, punteggi più alti.

Alla fine del primo livello verrà assegnato un punteggio che permetterà di affrontare una serie di obiettivi secondari – come colpire un certo numero di nemici alla testa – e, quando tutti questi saranno stati raggiunti, si sbloccherà il livello successivo, per un totale complessivo di 5 missioni.

La selezione dei livelli e la relativa visualizzazione della classifica – che permetterà di confrontare il proprio punteggio con quello di tutti gli altri giocatori a livello mondiale – è “concepita” all’interno della cabina del capitano, che fungerà anche da menu e permetterà comunque di selezionare il livello in cui si vorrà giocare.

A Tale of Pirates: A Dummy Mutiny verrà distribuito tramite Steam e sarà compatibile con dispositivi HTC Vive e Windows Mixed Reality.