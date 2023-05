Crash Bandicoot 1 vs Crash 2 vs Crash 3: qual è il più bello?

Crash Bandicoot è stato uno dei più importanti e riconoscibili simboli della prima PlayStation, protagonista di una trilogia di avventure Platform rimaste nel cuore dei giocatori e riproposte qualche anno fa in chiave moderna attraverso la N-Sane Trilogy.

La simpatia del marsupiale arancione, le atmosfere umoristiche e la grande varietà di sfide e livelli da affrontare hanno decretato il successo della serie un tempo sviluppata da Naughty Dog ed oggi sotto etichetta Activision. Ma quale tra i primi tre giochi di Crash Bandicoot è effettivamente il migliore?

Tutto ebbe inizio nel 1996, quando il classico originale fece il suo esordio su PS1. Strutturato come un Platform in tre dimensioni ma comunque dall'impostazione classica (livelli lineari che richiedono di raggiungere la meta, superando ostacoli e collezionando oggetti nel frattempo), il primo Crash colpisce per l'immediatezza del gameplay e la buona sensazione di sfida che riesce a trasmettere, con alcuni stage piuttosto impegnativi anche per gli esperti di Platform (ricordate il celebre livello con il ponte sospeso in aria?). Il primo Crash è subito diventato un'icona, ma la sensazione è che Naughty Dog potesse fare ancora di più ed ancora meglio, dimostrandolo già l'anno successivo.

Pubblicato nel 1997, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back riprende la formula del gioco originale ma la amplia ancora di più. Perfezionato in termini audiovisivi, il secondo episodio offre livelli più sofisticati rispetto al predecessore e con un maggior numero di ostacoli con cui confrontarsi e segreti da scoprire, nel frattempo che si collezionano i preziosi Cristalli nascosti in ciascuno stage. Non manca anche qualche variazione alle meccaniche tradizionali, come corse a tutta velocità in groppa all'orsetto Polar oppure livelli spaziali con jetpack sulle spalle per fluttuare in aria. Crash 2 si può dunque considerare a tutti gli effetti come un perfezionamento del vecchio episodio.

Ma forse è con Crash Bandicoot 3 Warped che la trilogia originale raggiunge il suo apice. La formula di gioco è ancora la stessa già apprezzata negli altri titoli, ma elevata all'ennesima potenza con un design dei livelli ancora più elaborato ed un gameplay molto più vario grazie all'inclusione di più stage speciali: gare in motocicletta, battaglie aeree, surf tra le onde e stage subacquei sono alcuni dei diversi contenuti che il titolo Naughty Dog offre (ricordate a tal proposito quanti livelli offre Crash Bandicoot 3?). E se graficamente Crash 3 non si rinnova troppo, un pollice alto va all'accompagnamento musicale ancora più ispirato rispetto alle precedenti iterazioni del brand. Il terzo episodio è uno dei Platform più piacevoli ed interessanti che è possibile trovare su PS1, come anche ai giorni nostri grazie all'N-Sane Trilogy.

La parola adesso passa a voi: quale ritenete sia il miglior Crash? Il tutto senza dimenticare anche lo splendido Crash Bandicoot 4 It's About Time, che ci ha fatto rivivere i fasti di un tempo attraverso un'avventura del tutto inedita.