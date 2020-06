Crash Bandicoot 4: Activision non esclude l'arrivo su Switch e PC

Nel corso del pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale di Crash Bandicoot 4 It's About Time e, sebbene siano stati in molti a festeggiare per questo reveal, c'è anche chi è rimasto deluso dall'arrivo solo su PlayStation 4 e Xbox One. Sembra però che non sia da escludere l'approdo del titolo su altre piattaforme.

A far ben sperare per il futuro è una delle recenti dichiarazioni di Activision sulla questione:

"Stiamo ancora valutando la possibilità di proporre ulteriori versioni del gioco in futuro. Continuate a seguirci per nuove informazioni in tal senso."

Insomma, non c'è possibilità che al lancio il gioco arrivi su piattaforme diverse da PlayStation 4 e Xbox One, ma il messaggio dell'azienda lascia intuire che, proprio come accaduto come Spyro Reignited Trilogy e Crash N.Sane Trilogy, il quarto capitolo della serie arriverà anche su PC e, perché no, su Nintendo Switch. Se consideriamo poi che a distanza di qualche settimana dall'uscita del gioco arriveranno le console next-gen, non possiamo nemmeno escludere la possibilità di un upgrade gratuito per PlayStation 5 e Xbox One.

Vi ricordiamo che l'uscita del titolo, sviluppato dai ragazzi di Toys for Bob, è fissato al prossimo 2 ottobre 2020.

